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Игроки Порт Вейл зашли в раздевалку Ман Сити после матча Кубка Англии

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Манчестер Сити обыграл Порт Вейл со счетом 4:1.
Футболисты Порт Вейл сфотографировались с игроками Ман Сити
Футболисты Порт Вейл сфотографировались с игроками Ман Сити
twitter.com/ManCity

Манчестер Сити принимал Порт Вейл в 1/32 финала Кубка Англии. "Горожане" обыграли соперника со счетом 4:1, а после пригласили гостей в свою раздевалку.

Футболисты Порт Вейл, выступающего в четвертом английском дивизионе, пофотографировались с чемпионами Англии.

twitter.com/ManCity

А главный тренер команды Джон Аски пообщался со своим коллегой Пепом Гвардиолой.

twitter.com/ManCity

twitter.com/ManCity

Отметим, что счет в матче открыл украинский игрок Ман Сити Александр Зинченко.

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Теги: Манчестер Сити, Кубок Англии, фото
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