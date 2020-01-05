Игроки Порт Вейл зашли в раздевалку Ман Сити после матча Кубка Англии
Манчестер Сити обыграл Порт Вейл со счетом 4:1.
Манчестер Сити принимал Порт Вейл в 1/32 финала Кубка Англии. "Горожане" обыграли соперника со счетом 4:1, а после пригласили гостей в свою раздевалку.
Футболисты Порт Вейл, выступающего в четвертом английском дивизионе, пофотографировались с чемпионами Англии.
А главный тренер команды Джон Аски пообщался со своим коллегой Пепом Гвардиолой.
Отметим, что счет в матче открыл украинский игрок Ман Сити Александр Зинченко.
Полная версия правил