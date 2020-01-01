Погба перенес операцию, из-за риска не сыграть за Францию на Евро-2020

Поль Погба решился на хирургическое вмешательство.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба перенес операцию, сообщает The Telegraph.

Футболист выбыл на несколько недель по причине повреждения лодыжки.

Погба решился на операцию, чтобы иметь возможность сыграть за сборную Франции на Евро-2020.

По информации издания, операция прошла в четверг, 2 января.

В нынешнем сезоне Погба провел всего восемь матчей за "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Погба перейдет в Ювентус этой зимой.