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Погба перенес операцию, из-за риска не сыграть за Францию на Евро-2020

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Поль Погба решился на хирургическое вмешательство.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба перенес операцию, сообщает The Telegraph.

Футболист выбыл на несколько недель по причине повреждения лодыжки.

Погба решился на операцию, чтобы иметь возможность сыграть за сборную Франции на Евро-2020.

По информации издания, операция прошла в четверг, 2 января.

В нынешнем сезоне Погба провел всего восемь матчей за "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Погба перейдет в Ювентус этой зимой.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Евро 2020, операция, сборная Франции по футболу
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