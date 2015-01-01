Моуринью объяснил неудачи Тоттенхэма на примере Клоппа и Ливерпуля
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью объяснил, что сможет достичь положительных результатов со "шпорами" только спустя время. Чтобы это доказать, португалец привел в пример Юргена Клоппа и Ливерпуль.
"Ливерпуль сегодня лучшая команда в мире. Я воспользовался Google и убедился, что Клопп присоединился к клубу в октябре 2015 года. Сейчас 2020-й. С того времени было уже восемь трансферных окон. Но самое главное - это то, что Клопп уже успел навязать свою философию и внедрить свои методы тренировок. Они провели большую работу и она принесла потрясающие результаты. Вы помните, на каком месте они завершили первый сезон с Клоппом? На восьмом! Четыре года спустя Ливерпуль - лучшая команда в мире", - цитирует Моуринью Record.
Отметим, что Ливерпуль не проигрывает в АПЛ ровно год - последний раз "красные" потерпели поражение в английском чемпионате 3 января 2019 года.
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