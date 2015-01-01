Моуринью объяснил неудачи Тоттенхэма на примере Клоппа и Ливерпуля

Жозе Моуринью намекнул, что для достижения результатов ему нужно время.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью объяснил, что сможет достичь положительных результатов со "шпорами" только спустя время. Чтобы это доказать, португалец привел в пример Юргена Клоппа и Ливерпуль.

"Ливерпуль сегодня лучшая команда в мире. Я воспользовался Google и убедился, что Клопп присоединился к клубу в октябре 2015 года. Сейчас 2020-й. С того времени было уже восемь трансферных окон. Но самое главное - это то, что Клопп уже успел навязать свою философию и внедрить свои методы тренировок. Они провели большую работу и она принесла потрясающие результаты. Вы помните, на каком месте они завершили первый сезон с Клоппом? На восьмом! Четыре года спустя Ливерпуль - лучшая команда в мире", - цитирует Моуринью Record.

Отметим, что Ливерпуль не проигрывает в АПЛ ровно год - последний раз "красные" потерпели поражение в английском чемпионате 3 января 2019 года.