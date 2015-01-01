Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью объяснил неудачи Тоттенхэма на примере Клоппа и Ливерпуля

Комментариев: 0
Жозе Моуринью намекнул, что для достижения результатов ему нужно время.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью объяснил, что сможет достичь положительных результатов со "шпорами" только спустя время. Чтобы это доказать, португалец привел в пример Юргена Клоппа и Ливерпуль.

"Ливерпуль сегодня лучшая команда в мире. Я воспользовался Google и убедился, что Клопп присоединился к клубу в октябре 2015 года. Сейчас 2020-й. С того времени было уже восемь трансферных окон. Но самое главное - это то, что Клопп уже успел навязать свою философию и внедрить свои методы тренировок. Они провели большую работу и она принесла потрясающие результаты. Вы помните, на каком месте они завершили первый сезон с Клоппом? На восьмом! Четыре года спустя Ливерпуль - лучшая команда в мире", - цитирует Моуринью Record.

Отметим, что Ливерпуль не проигрывает в АПЛ ровно год - последний раз "красные" потерпели поражение в английском чемпионате 3 января 2019 года.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Юрген Клопп, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь