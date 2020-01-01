Сульшер: Ван Перси не имеет права критиковать меня

Норвежец жестко ответил на критику экс-игрока МЮ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова экс-форварда манкунианцев Робина ван Перси, который заявил, что не хочет видеть улыбку на лице наставника после проигрышей команды.

"Я не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться. Это точно.

Ван Перси взял мою футболку с 20-м номером. Больше он у меня ничего не заберет. Мы живем не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы", - цитирует Сульшера The Telegraph.

Напомним, Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. Недавно манкунианцы уступили Арсеналу (0:2) в матче АПЛ