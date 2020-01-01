Футболисты МЮ уверены, что Погба покинет клуб
Одноклубники не сомневаются, что француз сменит клубную прописку.
Футболисты Манчестер Юнайтед уверены, что полузащитник команды Поль Погба покинет клуб летом, об этом сообщает The Times.
По информации источника, в руководстве “красных дьяволов“ также обеспокоены поведением агента француза Мино Райолы. В Манчестер Юнайтед считают, что агент Погба пытается ускорить уход игрока в другой клуб.
Отметим, что Мино Райола жестко раскритиковал руководство “красных дьяволов“.
Ранее сообщалось, что Погба получил очередную травму.
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