Фернандиньо может продлить контракт с Манчестер Сити

Бразилец может остаться в клубе.

Манчестер Сити хочет предложить новый контракт полузащитнику команды Фернандиньо, об этом сообщает Sky Sports.

Читай также: Гвардиола: Мы не будем искать замену Давиду Силве

По информации источника, “горожане“ намерены оставить игрока в клубе. Руководство клуба надеется, что 34-летний бразилец останется в команде на следующий сезон.

Отметим, что контракт Фернандиньо с Манчестер Сити истекает летом.

Напомним, что одноклубник бразильца заявил, что Фернандиньо и Давид Сильва покинут клуб в конце сезона.