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Фернандиньо может продлить контракт с Манчестер Сити

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Бразилец может остаться в клубе.
Фернандиньо
Фернандиньо
Getty Images

Манчестер Сити хочет предложить новый контракт полузащитнику команды Фернандиньо, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, “горожане“ намерены оставить игрока в клубе. Руководство клуба надеется, что 34-летний бразилец останется в команде на следующий сезон.

Отметим, что контракт Фернандиньо с Манчестер Сити истекает летом. 

Напомним, что одноклубник бразильца заявил, что Фернандиньо и Давид Сильва покинут клуб в конце сезона.

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Теги: Фернандиньо, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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