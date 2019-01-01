Экс-игрок МЮ: Нынешний Манчестер Юнайтед - худший в эпоху АПЛ

С 2013 года "красные дьяволы" завоевали лишь три трофея.

Экс-футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Пол Паркер поделился мнением по поводу игры “красных дьяволов“ в текущем сезоне.

“Нынешний Манчестер Юнайтед - худший в эпоху АПЛ. Команда постоянно становится хуже с 2013 года.

Читай также: Месси - о Зидане: Люди быстро забывают достижения

С того времени МЮ завоевал лишь три трофея. Руководство клуба должно в срочном порядке изменить ситуацию, иначе все станет только хуже.

МЮ должен использовать правильную тактику на трансферном рынке. Руководство клуба должно понимать, что приобретение новых игроков не даст моментального успеха“, - цитирует Паркера The Sun.

Отметим, что ранее Сульшер назвал трансферные цели клуба на зимнее трансферное окно.