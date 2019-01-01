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Экс-игрок МЮ: Нынешний Манчестер Юнайтед - худший в эпоху АПЛ

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С 2013 года "красные дьяволы" завоевали лишь три трофея.
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Getty Images

Экс-футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Пол Паркер поделился мнением по поводу игры “красных дьяволов“ в текущем сезоне.

“Нынешний Манчестер Юнайтед - худший в эпоху АПЛ. Команда постоянно становится хуже с 2013 года.

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С того времени МЮ завоевал лишь три трофея. Руководство клуба должно в срочном порядке изменить ситуацию, иначе все станет только хуже.

МЮ должен использовать правильную тактику на трансферном рынке. Руководство клуба должно понимать, что приобретение новых игроков не даст моментального успеха“, - цитирует Паркера The Sun. 

Отметим, что ранее Сульшер назвал трансферные цели клуба на зимнее трансферное окно.

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Теги: Пол Паркер, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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