Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Арсенала пропустит более полугода из-за травмы

Комментариев: 0
Чемберс получил травму колена.
Кэлум Чемберс
Кэлум Чемберс
Getty Images

Защитник Арсенала Кэлум Чемберс пропустит длительный срок из-за травмы колена, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Погба выбыл из строя на несколько недель

Английский футболист в матче против Челси был заменен в середине первого тайма.

Чемберс получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По результатам обследования стало известно, что период восстановления займет от шести до девяти месяцев. 24-летний англичанин уже успешно перенес операцию, которая проходила в Лондоне.

Отметим, что в последнем матче “канониры“ уверенно обыграли Манчестер Юнайтед. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Кэлум Чемберс, Арсенал, Челси, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь