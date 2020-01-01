Защитник Арсенала пропустит более полугода из-за травмы

Чемберс получил травму колена.

Защитник Арсенала Кэлум Чемберс пропустит длительный срок из-за травмы колена, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Английский футболист в матче против Челси был заменен в середине первого тайма.

Чемберс получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По результатам обследования стало известно, что период восстановления займет от шести до девяти месяцев. 24-летний англичанин уже успешно перенес операцию, которая проходила в Лондоне.

Отметим, что в последнем матче “канониры“ уверенно обыграли Манчестер Юнайтед. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.