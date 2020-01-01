Клопп: Новый год Ливерпуля начнется в конце мая

"Мерсисайдцы" не проигрывают на протяжении года.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу беспроигрышной серии в АПЛ, которая длится год.

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“В этом достижении есть масса уникального. Я не могу много сказать, но это уникально.

В матче с Шеффилдом мы не думали о серии длиною в год.

Новый год Ливерпуля начнется в конце мая, ведь наш успех будут оценивать по итогам сезона, а не года“, - рассказал Клопп для BBC.

Отметим, что ранее немецкий специалист заявил, что гордится своими игроками.