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Анчелотти: Матч против Ливерпуля будет тяжелым

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Наставник Эвертона доволен командным духом, который демонстрирует его команда.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал поражение против Манчестер Сити (1:2) в рамках 21 тура чемпионата Англии.

“Манчестер Сити провел отличный матч, но нам удавалось оставаться в игре до финального свистка. Сити заслужил победу, они были лучше нас. Мы были чересчур робкими в первом тайме. У нас был мяч, но мы не могли найти верные решения.

Во втором тайме мы показали хороший командный дух. Теперь мы нацелены на следующий матч. Нам предстоит тяжелая игра с Ливерпулем, и нам нужно сохранить настрой“, - цитирует итальянского специалиста BBC.

Матч Ливерпуль - Эвертон состоится в воскресенье, 5 января.

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Теги: футбол, Эвертон, Карло Анчелотти, АПЛ, чемпионат Англии
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