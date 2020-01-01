Клопп: Я горжусь своими парнями

Немецкий специалист доволен игрой своих подопечных в АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед в рамках 21 тура чемпионата Англии.

“Не проигрывать в течение года - это хорошо, но наша - победить в игре, а не продлить победную серию.

Когда играешь против Шеффилда, лучшее, что можно сделать - так, чтобы игра была не впечатляющей. Мы контролировали ход встречи.

Мы играли за линиями их формации, между линиями, проводили контратаки, все, что мы хотели. Ребята действовали прекрасно.

Я по настоящему счастлив и горжусь своими парнями. Мы не должны принимать такие вещи как должное. То, как мы контролировали игроков Шеффилд Юнайтед - было необычно“, - цитирует Клоппа BBC.

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