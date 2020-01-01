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Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Красные" без проблем добыли очередные три очка.

Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: видео обзор матча
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: видео обзор матча
Getty Images

Ливерпуль обыграл Шеффилд Юнайтед в рамках 21 тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа отметились по голу в каждом из таймов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед:

Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Салах, 4, Мане, 64

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Лаллана, 89) - Милнер, Дж. Хендерсон, Вейналдум - Салах (Эллиот, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 78).

Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон - Башем, Иган, О'Коннелл - Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 79), Флек, Стивенс - Макголдрик (Макберни, 65), Муссе (Шарп, 64). 

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Теги: футбол, Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, АПЛ
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