Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
"Красные" без проблем добыли очередные три очка.
Ливерпуль обыграл Шеффилд Юнайтед в рамках 21 тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа отметились по голу в каждом из таймов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед:
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Салах, 4, Мане, 64
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Лаллана, 89) - Милнер, Дж. Хендерсон, Вейналдум - Салах (Эллиот, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 78).
Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон - Башем, Иган, О'Коннелл - Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 79), Флек, Стивенс - Макголдрик (Макберни, 65), Муссе (Шарп, 64).
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