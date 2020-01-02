Игроков Ман Сити высмеяли за неудачный трейлер к рекламе
Манчестер Сити на своей странице в Twitter опубликовал трейлер к рекламе Nissan Juke, которая сделана в стиле фильма о Джеймсе Бонде.
В ролике можно увидеть “специального агента Уокера“ (Кайл Уокер) и “двойного 0“ (Кевин де Брюйне), которые пытаются победить “темного захватчика мира Илкая“ (Илкай Гюндоган).
“Меня зовут Уокер. Специальный агент Уокер“, - начал защитник.
“Вы никогда не возьмете меня живым, неудачники“, - ответил Гюндоган.
Special Agent Walker and “Double 0” De Bruyne are on a mission to take down Dark Illy Commander of the World 🕵️♂️— Manchester City (@ManCity) January 2, 2020
Coming soon...👀
🚗 #PrimedForAction #NissanJuke
🔵 #ManCity pic.twitter.com/bsDYpfwgah
Болельщики Манчестер Сити идею не оценили и бурно отреагировали на видео:
“Мы прошли путь от двухкратных чемпионов Англии прошлого десятилетия в этот ад“.
“И именно поэтому Сити не выиграет АПЛ в этом году“.
“Удалите, пока никто не увидел это“.
“Зачем я это посмотрел?“.
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