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Игроков Ман Сити высмеяли за неудачный трейлер к рекламе

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Болельщики не оценили эпизод с участием футболистов.
Кайл Уокер и Кевин де Брюйне
Кайл Уокер и Кевин де Брюйне
Getty Images

Манчестер Сити на своей странице в Twitter опубликовал трейлер к рекламе Nissan Juke, которая сделана в стиле фильма о Джеймсе Бонде.

В ролике можно увидеть “специального агента Уокера“ (Кайл Уокер) и “двойного 0“ (Кевин де Брюйне), которые пытаются победить “темного захватчика мира Илкая“ (Илкай Гюндоган).

“Меня зовут Уокер. Специальный агент Уокер“, - начал защитник.

“Вы никогда не возьмете меня живым, неудачники“, - ответил Гюндоган.

Болельщики Манчестер Сити идею не оценили и бурно отреагировали на видео:

“Мы прошли путь от двухкратных чемпионов Англии прошлого десятилетия в этот ад“.

“И именно поэтому Сити не выиграет АПЛ в этом году“.

“Удалите, пока никто не увидел это“.

“Зачем я это посмотрел?“.

Ранее сообщалось, что полузащитник Вулверхэмптона озадачил фанатов, сыграв в футболке без спонсора.

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Теги: футбол, вне игры, Манчестер Сити, Кайл Уокер, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган
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