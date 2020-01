Игроков Ман Сити высмеяли за неудачный трейлер к рекламе

Манчестер Сити на своей странице в Twitter опубликовал трейлер к рекламе Nissan Juke, которая сделана в стиле фильма о Джеймсе Бонде.

В ролике можно увидеть “специального агента Уокера“ (Кайл Уокер) и “двойного 0“ (Кевин де Брюйне), которые пытаются победить “темного захватчика мира Илкая“ (Илкай Гюндоган).

“Меня зовут Уокер. Специальный агент Уокер“, - начал защитник.

“Вы никогда не возьмете меня живым, неудачники“, - ответил Гюндоган.

Special Agent Walker and “Double 0” De Bruyne are on a mission to take down Dark Illy Commander of the World 🕵️‍♂️



Coming soon...👀



🚗 #PrimedForAction #NissanJuke

🔵 #ManCity pic.twitter.com/bsDYpfwgah