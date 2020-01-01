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Моуринью не получит наказания за скандальное поведение в матче с Саутгемптоном

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Португальский специалист отметился неоднозначными действиями.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью избежал наказания за свое поведение в матче против Саутгемптона (0:1) в рамках 21 тура чемпионата Англии.

Напомним, португальский специалист подглядывал по ходу матча в тактические записи соперника, а после поединка назвал одного из помощников Ральфа Хазенхюттля “идиотом“, но и это не убедило Федерацию футбола Англии оштрафовать его.

Ранее Жозе Моуринью раскритиковал систему VAR.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Саутгемптон
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