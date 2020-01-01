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Клопп: Долго проверяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде

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Немецкий специалист хочет, чтобы линия офсайда была шире.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посетовал на то, что проверка момента на наличие офсайда проходит долго.

“Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять правильное решение.

Проблема в том, что, такое ощущение, нужно полчаса, чтобы определить находятся ли ногти на ногах в офсайде. 

У нас была встреча с УЕФА, где было принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого“, - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее Жозе Моуринбю заявил, что VAR нужно переименовать.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, офсайд
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