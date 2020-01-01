Клопп: Долго проверяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде

Немецкий специалист хочет, чтобы линия офсайда была шире.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посетовал на то, что проверка момента на наличие офсайда проходит долго.

“Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять правильное решение.

Проблема в том, что, такое ощущение, нужно полчаса, чтобы определить находятся ли ногти на ногах в офсайде.

У нас была встреча с УЕФА, где было принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого“, - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее Жозе Моуринбю заявил, что VAR нужно переименовать.