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Давид Луис: Арсенал готов к большим свершениям

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Бразилец считает, что Микель Артета поможет каждому игроку.
Давид Луис
Давид Луис
Getty Images

Защитник Арсенала Давид Луис прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед в рамках 21 тура чемпионата Англии.

“Думаю, это был хороший поединок. Мы отлично играли в первом тайме и продемонстрировали зрелость во второй половине.

Нужно признать, что физически Арсенал еще не готов, но мы работаем, чтобы это изменить. Матч с Манчестер Юнайтед показал, что мы готовы к большим свершениям.

Микель Артета - отличный тренер, он был классным игроком. Думаю, он сможет помочь прогрессировать каждому игроку.

Арсенал плохо начал сезон, но мы еще можем все исправить“, - цитирует футболиста BT Sport.

Смотрите также видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Давид Луис, Арсенал, АПЛ
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