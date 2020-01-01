Давид Луис: Арсенал готов к большим свершениям

Бразилец считает, что Микель Артета поможет каждому игроку.

Защитник Арсенала Давид Луис прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед в рамках 21 тура чемпионата Англии.

“Думаю, это был хороший поединок. Мы отлично играли в первом тайме и продемонстрировали зрелость во второй половине.

Нужно признать, что физически Арсенал еще не готов, но мы работаем, чтобы это изменить. Матч с Манчестер Юнайтед показал, что мы готовы к большим свершениям.

Микель Артета - отличный тренер, он был классным игроком. Думаю, он сможет помочь прогрессировать каждому игроку.

Арсенал плохо начал сезон, но мы еще можем все исправить“, - цитирует футболиста BT Sport.

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