Полузащитник Вулверхэмптона озадачил фанатов, сыграв в футболке без спонсора
Адама Траоре вышел на поле в необычной экипировке.
Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре провел матч против Уотфорда (2:1) в футболке без спонсора команды.
На передней части формы не было логотипа ManBetX, хотя у других игроков клуба он присутствовал.
Внешний вид испанца озадачил фанатов, и они начали искать объяснения этому факту:
“Траоре носит другую футболку, потому что его руки не вписываются в обычную“.
“Он так быстр, что титульный спонсор отвалился?“.
“Почему на футболке Траоре нет спонсора? Он носит детский комплект или что-то в этом роде? Шорты тоже выглядят слишком маленькими“.
“Возможно, футболка Траоре изготовлена на заказ, чтобы учесть его мышцы“, - предполагают болельщики в соцесетях.
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