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Полузащитник Вулверхэмптона озадачил фанатов, сыграв в футболке без спонсора

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Адама Траоре вышел на поле в необычной экипировке.

Адама Траоре
Адама Траоре
Getty Images

Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре провел матч против Уотфорда (2:1) в футболке без спонсора команды.

На передней части формы не было логотипа ManBetX, хотя у других игроков клуба он присутствовал.

Адама Троре в матче против Уотфорда
Адама Троре в матче против Уотфорда
Getty Images

Игроки Вулверхэмптона в матче против Уотфорда
Игроки Вулверхэмптона в матче против Уотфорда
Getty Images

Внешний вид испанца озадачил фанатов, и они начали искать объяснения этому факту:

“Траоре носит другую футболку, потому что его руки не вписываются в обычную“.

“Он так быстр, что титульный спонсор отвалился?“.

“Почему на футболке Траоре нет спонсора? Он носит детский комплект или что-то в этом роде? Шорты тоже выглядят слишком маленькими“.

“Возможно, футболка Траоре изготовлена ​​на заказ, чтобы учесть его мышцы“, - предполагают болельщики в соцесетях.

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Теги: футбол, Адама Траоре, Вулверхэмптон
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