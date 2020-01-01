Полузащитник Вулверхэмптона озадачил фанатов, сыграв в футболке без спонсора

Адама Траоре вышел на поле в необычной экипировке.

Адама Траоре Getty Images

Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре провел матч против Уотфорда (2:1) в футболке без спонсора команды.

На передней части формы не было логотипа ManBetX, хотя у других игроков клуба он присутствовал.

Адама Троре в матче против Уотфорда Getty Images

Игроки Вулверхэмптона в матче против Уотфорда Getty Images

Внешний вид испанца озадачил фанатов, и они начали искать объяснения этому факту:

“Траоре носит другую футболку, потому что его руки не вписываются в обычную“.

“Он так быстр, что титульный спонсор отвалился?“.

“Почему на футболке Траоре нет спонсора? Он носит детский комплект или что-то в этом роде? Шорты тоже выглядят слишком маленькими“.

“Возможно, футболка Траоре изготовлена ​​на заказ, чтобы учесть его мышцы“, - предполагают болельщики в соцесетях.