Собака прервала разминку Шеффилд Юнайтед, справив нужду на тренировочный конус

Игроки Шеффилд Юнайтед приостановили свою тренировку перед матчем с Ливерпулем из-за необычной причины, сообщает пресс-служба “клинков“.

Дело в том, что когда футболисты тренировались в знаменитом парке Стэнли возле Энфилда, на поле выбежала собака и пометила один из тренировочных конусов.

