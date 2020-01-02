Собака прервала разминку Шеффилд Юнайтед, справив нужду на тренировочный конус

Футболисты готовятся к матчу против Ливерпуля в парке Стэнли.

Игроки Шеффилд Юнайтед приостановили свою тренировку перед матчем с Ливерпулем из-за необычной причины, сообщает пресс-служба “клинков“.

Дело в том, что когда футболисты тренировались в знаменитом парке Стэнли возле Энфилда, на поле выбежала собака и пометила один из тренировочных конусов.

Just trying to do an activation session in peace 🙄😂#SUFC 🔴pic.twitter.com/YCgPgp9LIo — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 2, 2020

Матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед состоится сегодня, 2 января, в 22:00 по киевскому времени.