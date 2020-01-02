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Собака прервала разминку Шеффилд Юнайтед, справив нужду на тренировочный конус

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Футболисты готовятся к матчу против Ливерпуля в парке Стэнли.
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Getty Images

Игроки Шеффилд Юнайтед приостановили свою тренировку перед матчем с Ливерпулем из-за необычной причины, сообщает пресс-служба “клинков“.

Дело в том, что когда футболисты тренировались в знаменитом парке Стэнли возле Энфилда, на поле выбежала собака и пометила один из тренировочных конусов.

Матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед состоится сегодня, 2 января, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Шеффилд Юнайтед, вне игры
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