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Вест Хэм нашел замену Ярмоленко

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"Молотобойцы" интересуются услугами Габигола.
Габигол
Габигол
Getty Images

Полузащитник бразильского Фламенго Габигол, права на которого принадлежат миланскому Интеру, может перейти в Вест Хэм.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, руководство лондонского клуба рассматривает футболиста на позицию правого фланга полузащиты, где играет украинец Андрей Ярмоленко.

Также борьбу за игрока ведет Фламенго, который не против выкупить контракт Габигола у Интера.

Отмечается, что Интер хочет получить за Габигола около 22 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в зимнее трансферное окно.

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Теги: футбол, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, Габигол
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