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Артета: Я надеюсь, что мы дали повод болельщикам для гордости

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"Канониры" одержали первую победу с Артетой.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги победного матча против Манчестер Юнайтед (2:0) в рамках 21-го тура АПЛ.

“Это невероятное чувство одержать победу над МЮ! Я очень счастлив и горжусь футболистами, они показали отличную игру.

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Первый тайм мы сыграли лучше, чем второй. У нас все получилось из того, что планировали. У нас было достаточно возможностей, чтобы отправить интригу в кровать гораздо раньше.

После перерыва у нас упали физические кондиции, но самоотдача и желание были потрясающими.

С первых минут была невероятная атмосфера. Огромная благодарность болельщикам, ведь они нам действительно нужны.

Когда фанаты с нами, то игроки показывают убедительную игру. Надеюсь, сегодня мы дали им какой-то повод для гордости“, - цитирует Артету BBC Sport.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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