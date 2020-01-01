Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью заявил, что VAR нужно переименовать

Комментариев: 0
Португалец раскритиковал арбитров матчей.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что нужно переименовать ВАР.

“Нужно изменить название VAR, ведь неправильно называть технологию видеопомощником арбитра.

Нужно называть технологию VR - видеорефери, ведь по сути судьями являются те, кто отвечают за VAR. Это очень странно наблюдать.

Ты видишь судей на поле, но они не судьи, они ассистенты. Ключевые решения принимают ребята, которые находятся в офисе“, - заявил Моуринью на пресс-конференции. 

Напомним, что “шпоры“ минимально уступили Саутгемптону (0:1). Отметим, что Жозе Моуринью получил желтую карточку за провокационный поступок. Португалец объяснил свой поступок.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, ВАР, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь