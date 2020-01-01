Моуринью заявил, что VAR нужно переименовать

Португалец раскритиковал арбитров матчей.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что нужно переименовать ВАР.

“Нужно изменить название VAR, ведь неправильно называть технологию видеопомощником арбитра.

Нужно называть технологию VR - видеорефери, ведь по сути судьями являются те, кто отвечают за VAR. Это очень странно наблюдать.

Ты видишь судей на поле, но они не судьи, они ассистенты. Ключевые решения принимают ребята, которые находятся в офисе“, - заявил Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что “шпоры“ минимально уступили Саутгемптону (0:1). Отметим, что Жозе Моуринью получил желтую карточку за провокационный поступок. Португалец объяснил свой поступок.