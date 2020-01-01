Сульшер: У нас была усталость в головах

"Красные дьяволы" не смогли навязать борьбу "канонирам".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги поражения от Арсенала (0:2) в рамках 21-го тура АПЛ.

“Мы провели хорошо стартовый отрезок матча, но не смогли извлечь выгоду из этого, а затем соперник заиграл очень здорово. Арсенал провел более яркую игру, чем мы.

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Первый тайм мы играли слишком медленно, но это заслуга соперника. Возможно, была какая-то усталость в головах.

Во втором тайме мы оказали на соперника давление, но не сумели забить гол.

Мы не останавливались, однако качество оказалось недостаточно высоким“, - приводит слова Сульшера BBC Sport.

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