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Сульшер: У нас была усталость в головах

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"Красные дьяволы" не смогли навязать борьбу "канонирам".
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги поражения от Арсенала (0:2) в рамках 21-го тура АПЛ.

“Мы провели хорошо стартовый отрезок матча, но не смогли извлечь выгоду из этого, а затем соперник заиграл очень здорово. Арсенал провел более яркую игру, чем мы.

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Первый тайм мы играли слишком медленно, но это заслуга соперника. Возможно, была какая-то усталость в головах.

Во втором тайме мы оказали на соперника давление, но не сумели забить гол.

Мы не останавливались, однако качество оказалось недостаточно высоким“, - приводит слова Сульшера BBC Sport.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Арсенал, АПЛ, футбол
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