Сульшер: У нас была усталость в головах
"Красные дьяволы" не смогли навязать борьбу "канонирам".
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги поражения от Арсенала (0:2) в рамках 21-го тура АПЛ.
“Мы провели хорошо стартовый отрезок матча, но не смогли извлечь выгоду из этого, а затем соперник заиграл очень здорово. Арсенал провел более яркую игру, чем мы.
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Первый тайм мы играли слишком медленно, но это заслуга соперника. Возможно, была какая-то усталость в головах.
Во втором тайме мы оказали на соперника давление, но не сумели забить гол.
Мы не останавливались, однако качество оказалось недостаточно высоким“, - приводит слова Сульшера BBC Sport.
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