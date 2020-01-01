Погба выбыл из строя на несколько недель
Француз вновь получил травму.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал причину того, что Поль Погба не сыграл в матче против Арсенала (0:2) в рамках 21-го тура АПЛ.
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“Он травмирован. У него есть некоторый дискомфорт в голеностопе. Он должен пропустить несколько недель“, - цитирует Сульшера BBC Sport.
Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Отметим, что матч против Бернли Погба пропустил из-за усталости.
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