Погба выбыл из строя на несколько недель

Француз вновь получил травму.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал причину того, что Поль Погба не сыграл в матче против Арсенала (0:2) в рамках 21-го тура АПЛ.

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“Он травмирован. У него есть некоторый дискомфорт в голеностопе. Он должен пропустить несколько недель“, - цитирует Сульшера BBC Sport.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Отметим, что матч против Бернли Погба пропустил из-за усталости.