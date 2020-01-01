Моуринью объяснил почему подглядывал в записки соперника

Португалец признал свою вину.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал желтую карточку, которую он получил в матче против Саутгемптона (0:1) в 21-м туре АПЛ.

“Я грубо себя повел с одним человеком на скамейке. Я понимаю, что заслужил это. Конечно, повод для моего поступка был.

Я не расскажу вам, но по определенной причине моя реакция была такой. Четвертый судья решил предъявить мне желтую карточку. Я принимаю его решение“, - приводит слова Моуринью BBC Sport.

Отметим, что в недавнем матче игрок Тоттенхэма отказался играть в матче.