Моуринью объяснил почему подглядывал в записки соперника
Португалец признал свою вину.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал желтую карточку, которую он получил в матче против Саутгемптона (0:1) в 21-м туре АПЛ.
“Я грубо себя повел с одним человеком на скамейке. Я понимаю, что заслужил это. Конечно, повод для моего поступка был.
Я не расскажу вам, но по определенной причине моя реакция была такой. Четвертый судья решил предъявить мне желтую карточку. Я принимаю его решение“, - приводит слова Моуринью BBC Sport.
Отметим, что в недавнем матче игрок Тоттенхэма отказался играть в матче.
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