Гвардиола: Люди порой сдаются, когда до первого места далеко, но мы не сдаемся никогда
Испанец верит, что "горожане" смогут навязать борьбу Ливерпулю.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча против Эвертона (2:1) в рамках 21-го тура АПЛ.
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“Мы провели отличный матч, так что я рад за парней. Сейчас идет очень сложный период. Мы были очень хороши. Мы стали ближе к Лестеру.
Люди порой сдаются, когда до первого места далеко, но мы не сдаемся никогда. Мы должны продолжать свой путь.
Есть Кубок Англии, а после Кубок лиги. Другие команды теряют очки, так что это была важная победа“, - цитирует Гвардиолу BT Sport.
Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Отметим, что ранее испанец заявлял о том, что пора перестать думать о Ливерпуле.
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