Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Люди порой сдаются, когда до первого места далеко, но мы не сдаемся никогда

Комментариев: 0
Испанец верит, что "горожане" смогут навязать борьбу Ливерпулю.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча против Эвертона (2:1) в рамках 21-го тура АПЛ.

Читай также: Отец Гвардиолы: Хосеп может вернуться в Барселону

“Мы провели отличный матч, так что я рад за парней. Сейчас идет очень сложный период. Мы были очень хороши. Мы стали ближе к Лестеру.

Люди порой сдаются, когда до первого места далеко, но мы не сдаемся никогда. Мы должны продолжать свой путь.

Есть Кубок Англии, а после Кубок лиги. Другие команды теряют очки, так что это была важная победа“, - цитирует Гвардиолу BT Sport.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Отметим, что ранее испанец заявлял о том, что пора перестать думать о Ливерпуле.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол, Эвертон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь