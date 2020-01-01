Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
"Канониры" одержали первую победу при Артете.
Арсенал в 21-м туре АПЛ дома принимал Манчестер Юнайтед.
“Канониры“ одержали сухую победу над “красными дьяволами“ благодаря голам Пепе и Папастатопулоса.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Юнайтед:
Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Пепе, 8, Сократис, 42
Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69) — Торрейра, Джака — Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг — Ляказетт (Гендузи, 82)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич (Мата, 81) — Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рашфорд — Мартиаль
Предупреждения: Колашинац, Сака
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