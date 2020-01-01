Арсенал уверенно обыграл МЮ

Артета одержал первую победу в качестве наставника Арсенала.

Арсенал нанес поражение Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Победу "канонирам" принесли голы в первом тайме: на 8-й минуте отличился Николя Пепе, а на 42-й минуте преимущество лондонцев удвоил Сократис Папастатопулос.

Арсенал одержал первую победу под руководством главного тренера Микеля Артеты.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Пепе, 8, Сократис, 42

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69) — Торрейра, Джака — Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг — Ляказетт (Гендузи, 82)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич (Мата, 81) — Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рашфорд — Мартиаль

Предупреждения: Колашинац, Сака