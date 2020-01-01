Ньюкасл – Лестер 0:3 видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл - Лестер.

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги Лестер разгромил Ньюкасл (3:0) и сократил отставания от Ливерпуля до десяти очков.

Ньюкасл — Лестер 0:3

Голы: Перес, 36, Мэддисон, 39, Чаудхери, 87

Ньюкасл: Дубравка — Шер, Фернандес, Лежен — Манкильо (Крафт, 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 46), Алмирон, Виллемс (Йедлин, 45) — Жоэлинтон, Муто

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс (Морган, 84), Сеюнджю, Фукс — Перес, Тилеманс, Мэддисон (Чаудхери, 77), Чилвелл — Ихеаначо (Грей, 63)

Предупреждения: Фернандес — Тилеманс