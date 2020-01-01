Моуринью подглядывал по ходу матча в тактические записи соперника

Португалец по ходу матча решил подсмотреть в конспект тренеров соперника.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью необычным способом заработал желтую карточку в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона.

Во втором тайме португальский тренер отправился к скамейке запасных соперника, решив подсмотреть в конспект их тренеров.

Увидев это, главный судья матча Майк Дин показал Моуринью желтую карточку.

В послематчевом интервью Моуринью с иронией признал заслуженность наказания.

"Я был груб. Я явно заслужил желтую карточку. Я произнес плохие слова", - отметил Моуринью.

Отметим, что Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону со счетом 0:1.