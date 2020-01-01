Лестер разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм и Вулверхэмптон допустили осечки

Претенденты на еврокубковые места Тоттенхэм и Вулверхэмптон проиграли свои первые матчи в году.

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Ньюкасл — Лестер 0:3

Голы: Перес, 36, Мэддисон, 39, Чаудхери, 87 Ньюкасл: Дубравка — Шер, Фернандес, Лежен — Манкильо (Крафт, 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 46), Алмирон, Виллемс (Йедлин, 45) — Жоэлинтон, Муто Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс (Морган, 84), Сеюнджю, Фукс — Перес, Тилеманс, Мэддисон (Чаудхери, 77), Чилвелл — Ихеаначо (Грей, 63) Предупреждения: Фернандес — Тилеманс Саутгемптон — Тоттенхэм 1:0

Гол: Ингз, 17 Саутгемптон: Макарти — Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Ромеу, 90), Уорд-Прауз, Хейбьерг, Дженепо (Лонг, 58) — Редмонд, Ингз (Обафеми, 76) Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Сессеньон — Сиссоко, Ндомбеле (Ло Чельсо, 25), Эриксен — Алли, Лукас — Кейн (Ламела, 75) Предупреждения: Дженепо, Беднарек, Уорд-Прауз — Ло Чельсо, Сиссоко, Орье, Эриксен Уотфорд — Вулверхэмптон 2:1 Голы: Деулофеу, 30, Дукуре, 49 — Нету, 60. Уотфорд: Фостер — Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Фемения (Холебас, 60) — Чалоба, Капу — Сарр (Перейра, 90+2), Дукуре, Деулофеу (Мазина, 73) — Дини. Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Беннетт (Невеш, 54), Коади, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Жоау Моутиньо, Кастро (Винагре, 54) — Траоре, Нету (Жота, 66) — Хименес. Предупреждения: Доусон, Дини, Фостер — Нету. Удаление: Кабаселе, 71.

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