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Лестер разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм и Вулверхэмптон допустили осечки

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Претенденты на еврокубковые места Тоттенхэм и Вулверхэмптон проиграли свои первые матчи в году.
Лестер разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм и Вулверхэмптон допустили осечки
Getty Images

Ньюкасл — Лестер 0:3
Голы: Перес, 36, Мэддисон, 39, Чаудхери, 87

Ньюкасл: Дубравка — Шер, Фернандес, Лежен — Манкильо (Крафт, 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 46), Алмирон, Виллемс (Йедлин, 45) — Жоэлинтон, Муто

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс (Морган, 84), Сеюнджю, Фукс — Перес, Тилеманс, Мэддисон (Чаудхери, 77), Чилвелл — Ихеаначо (Грей, 63)

Предупреждения: Фернандес — Тилеманс

Саутгемптон — Тоттенхэм 1:0
Гол: Ингз, 17

Саутгемптон: Макарти — Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Ромеу, 90), Уорд-Прауз, Хейбьерг, Дженепо (Лонг, 58) — Редмонд, Ингз (Обафеми, 76)

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Сессеньон — Сиссоко, Ндомбеле (Ло Чельсо, 25), Эриксен — Алли, Лукас — Кейн (Ламела, 75)

Предупреждения: Дженепо, Беднарек, Уорд-Прауз — Ло Чельсо, Сиссоко, Орье, Эриксен

Уотфорд — Вулверхэмптон 2:1

Голы: Деулофеу, 30, Дукуре, 49 — Нету, 60.

Уотфорд: Фостер — Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Фемения (Холебас, 60) — Чалоба, Капу — Сарр (Перейра, 90+2), Дукуре, Деулофеу (Мазина, 73) — Дини.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Беннетт (Невеш, 54), Коади, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Жоау Моутиньо, Кастро (Винагре, 54) — Траоре, Нету (Жота, 66) — Хименес.

Предупреждения: Доусон, Дини, Фостер — Нету.

Удаление: Кабаселе, 71.

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Теги: чемпионат Англии
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