Зинченко и Ярмоленко вне заявок своих команд на матчи 1 января

Ман Сити и Вест Хэм сыграют в 21-м туре АПЛ без украинских легионеров.

Манчестер Сити и Вест Хэм не включили своих украинских легионеров Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко на матчи 21-го тура АПЛ.

Зинченко не попал в заявку своей команды на матч против Эвертона, хотя провел полный матч в прошлом туре. Видимо, Гвардиола использовал ротацию, поскольку прошлую игру Ман Сити провел 29 декабря. На позиции левого защитника вышел Менди.

Андрей Ярмоленко по сообщениям СМИ залечивает травму бедра, поэтому его участие в матче Вест Хэма против Борнмута не ожидалось.

Оба поединка команд украинцев в АПЛ начнутся 1 января в 19:30 по киевскому времени.