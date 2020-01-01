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Агент Погба раскритиковал МЮ

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Мино Райола уверен, что проблемы Поля Погба связаны исключительно с клубом.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, Мино Райола, раскритиковал клуб своего клиента.

"Проблема Погба – Манчестер Юнайтед. Это клуб, оторванный от реальности и без спортивного проекта. Я бы никого не привел туда, они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.

Полю нужен такой клуб и такая команда, какой был Ювентус раньше", — приводит слова Райолы The Telegraph.

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Теги: Мино Райола, Поль Погба, манчестер юнайтед
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