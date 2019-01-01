Челси упустил победу над Брайтоном, Астон Вилла обыграла Бернли

В Англии состоялись первые матчи игрового дня в рамках 21-го тура АПЛ.

В первый день 2020 года в Англии будут сыграны 9 матчей 21-го тура. В первых двух Челси, который вел в счете с 10-й минуты, не сумел удержать победу над Брайтоном, а Астон Вилла сумела минимально обыграть на выезде Бернли и подняться с зоны вылета.

Брайтон — Челси 1:1

Голы: Джаханбахш, 84 — Аспиликуэта, 10.

Брайтон: Райан — Монтойя, Вебстер, Данк, Берн (Бернардо, 22) — Альсате, Преппер, Биссума (Коннолли, 46) — Муй (Джаханбахш, 68) — Троссард, Мопе.

Челси: Кепа — Джеймс, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо — Виллиан, Маунт (Ковачич, 73), Пулишич (Хадсон-Одои, 66) — Абрахам.

Предупреждения: Данк, Мопе — Зума, Ковачич, Джеймс.

Бернли — Астон Вилла 1:2

Голы: Вуд, 80 — Уэсли, 27, Грилиш, 41.

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Ч.Тейлор — Брэди (Гудмундссон, 46), Вествуд, Корк, Макнейл — Вуд, Барнс (Родригес, 46).

Астон Вилла: Хитон (Нюланд, 85) — Конса, Мингс, Хаус — Жильбер, Дуглас Луис, Накамба, Н.Тейлор — Трезеге (Хурихэйн, 78), Грилиш — Уэсли (Коджия, 71).

Предупреждения: Тарковски — Н.Тейлор.