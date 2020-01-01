Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти: Гвардиола - гений и фантастический тренер

Комментариев: 0
Итальянский специалист похвалил Хосепа перед матчем с Ман Сити.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола - замечательный тренер. У меня с ним отличные отношения. Мы частенько встречаемся на пресс-конференциях, и очень уважаем друг друга. Пеп - гений, его команды всегда пытаются сделать на поле нечто необычное.

Мы должны быть счастливы возможности играть против лучшей команды в Европе, которую как раз и тренирует Пеп. Что касается трансферов, то рынок пока закрыт. Есть много слухов, но это нормальное явление На 5 января назначена встреча с руководством, на которой мы все обсудим", - приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее Анчелотти рассказал, почему его боятся болельщики Ливерпуля.

Поделись:
Теги: Карло Анчелотти, Эвертон, Манчестер Сити, Англия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь