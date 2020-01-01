Мойес: У меня нет обид на Вест Хэм

Шотландский специалист вернулся в лондонский клуб.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал возвращение в лондонский клуб.

“У меня нет обид на Вест Хэм. Я был тогда разочарован и говорил про это, но у меня появился еще один шанс.

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Мне кажется, что решение вернуть меня многое говорит о владельцах клуба. Они считают, что работа, которую я сделал, была выполнена достаточно качественно, чтобы дать мне еще одну возможность. Сейчас я собираюсь воспользоваться этим шансом

Для меня вернуться в Вест Хэм было простым решением. Они спросили меня, хочу ли я вернуться, и я сказал: “Нельзя ждать ни минуты“, - цитирует Мойеса The Independent.

Отметим, что ранее Мойес прокомментировал ситуацию с игроками в клубе.