Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мойес: У меня нет обид на Вест Хэм

Комментариев: 0
Шотландский специалист вернулся в лондонский клуб.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал возвращение в лондонский клуб.

“У меня нет обид на Вест Хэм. Я был тогда разочарован и говорил про это, но у меня появился еще один шанс.

Читай также: Клопп - о чемпионстве в АПЛ: Мы только на половине пути

Мне кажется, что решение вернуть меня многое говорит о владельцах клуба. Они считают, что работа, которую я сделал, была выполнена достаточно качественно, чтобы дать мне еще одну возможность. Сейчас я собираюсь воспользоваться этим шансом

Для меня вернуться в Вест Хэм было простым решением. Они спросили меня, хочу ли я вернуться, и я сказал: “Нельзя ждать ни минуты“, - цитирует Мойеса The Independent.

Отметим, что ранее Мойес прокомментировал ситуацию с игроками в клубе.

Поделись:
Теги: Дэвид Мойес, Вест Хэм, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь