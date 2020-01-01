Эвертон хочет приобрести игрока Реала
Карло Анчелотти хочет воссоединиться с Хамесом Родригесом.
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес зимой может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Marca.
По информации источника, колумбийца может приобрести Эвертон.
В трансфере игрока лично заинтересован новый главный тренер “ирисок“ Карло Анчелотти. Итальянский специалист считает трансфер Родригеса главной целью на зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского игрока заинтересован Наполи.
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