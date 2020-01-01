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Эвертон хочет приобрести игрока Реала

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Карло Анчелотти хочет воссоединиться с Хамесом Родригесом.
Анчелотти - Родригес
Анчелотти - Родригес
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес зимой может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Marca.

По информации источника, колумбийца может приобрести Эвертон.

В трансфере игрока лично заинтересован новый главный тренер “ирисок“ Карло Анчелотти. Итальянский специалист считает трансфер Родригеса главной целью на зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского игрока заинтересован Наполи.

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Теги: Эвертон, Реал Мадрид, Хамес Родригес, Карло Анчелотти, футбол, АПЛ
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