Эвертон хочет приобрести игрока Реала

Карло Анчелотти хочет воссоединиться с Хамесом Родригесом.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес зимой может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Marca.

По информации источника, колумбийца может приобрести Эвертон.

В трансфере игрока лично заинтересован новый главный тренер “ирисок“ Карло Анчелотти. Итальянский специалист считает трансфер Родригеса главной целью на зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского игрока заинтересован Наполи.