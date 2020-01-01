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Жоржиньо: Челси должен измениться на ментальном уровне

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Лондонский клуб испытывает проблемы в домашних матчах.
Жоржиньо
Жоржиньо
Getty Images

Полузащитник Челси Жоржиньо поделился мнением о том, что лондонский клуб не может выиграть дома.

“Мы должны изменить свое мышление и начать побеждать дома, ведь тут мы теряем слишком много очков.

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Бывает, что мы играем против команд, которые не хотят играть в футбол, а просто защищаются и контратакуют. В таких матчах у нас проблемы.

Мы должны много работать, чтобы исправить это.

Мне кажется, что нам необходимо больше передвигаться из зоны в зону. Иногда мы этого не делаем, мы хотим играть просто мяч в ноги. Возможно, нам стоит это изменить.

Я добавлю вновь, что все это решается на ментальном уровне“, - цитирует Жоржиньо The Guardian.

Отметим, что в последнем матче Челси добыл волевую победу над Арсеналом.

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Теги: Жоржиньо, Челси, АПЛ, футбол
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