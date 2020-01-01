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Зинченко: Гвардиола - лучший тренер в мире

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Испанец быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился мнением по поводу работы с Хосепом Гвардиолой в клубе.

“Он сумел добиться невероятного достижения (прим. - быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ). Гвардиола - лучший тренер в мире, нет сомнений.

Для меня самое главное, что знает, что надо сказать в нужное время, команда чувствует такие моменты. Но помимо этого, он невероятный тактик“, - цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Отметим, что ранее Зинченко прокомментировал работу VAR в АПЛ.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, футбол
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