Зинченко: Гвардиола - лучший тренер в мире

Испанец быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился мнением по поводу работы с Хосепом Гвардиолой в клубе.

“Он сумел добиться невероятного достижения (прим. - быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ). Гвардиола - лучший тренер в мире, нет сомнений.

Для меня самое главное, что знает, что надо сказать в нужное время, команда чувствует такие моменты. Но помимо этого, он невероятный тактик“, - цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Отметим, что ранее Зинченко прокомментировал работу VAR в АПЛ.