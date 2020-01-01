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Зинченко: Нам нужно принять VAR, закрыть рот и играть

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Украинец поделился своим мнением о системе видеоповторов.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал эпизод с отменой гола Лиза Муссе в матче против Шеффилд Юнайтед (2:0).

“Момент был очень быстрым, но я знал, что Муссе находится дальше меня. Я был на 100% уверен, что он в офсайде.

Даже после поединка, когда я несколько раз пересматривал игру, все равно волновался. Это было опасно.

Все мнения относительно VAR разные. Мое мнение: мы должны принять эту систему, держать рот на замке и играть“, - цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити
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