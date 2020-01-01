Сульшер рассказал, почему Погба пропустил матч против Бернли

Норвежский специалист предоставил французу дополнительный отдых.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, почему полузащитник Поль Погба не попал в заявку матча против Бернли (2:0).

“Он давно не играл, из-за чего чувствовал себя не очень хорошо. Когда вы долго отсутствуете, всегда будет требоваться время, пока вы окончательно не наберете форму.

Поль не был готов к матчу с Бернли, потому что у него было две игры за несколько дней, и ему был необходим дополнительный отдых“, - цитирует Сульшера The Independent.

Ранее сообщалось, что Поль Погба может перебраться в Ювентус зимой.