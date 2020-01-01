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Сульшер рассказал, почему Погба пропустил матч против Бернли

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Норвежский специалист предоставил французу дополнительный отдых.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, почему полузащитник Поль Погба не попал в заявку матча против Бернли (2:0).

“Он давно не играл, из-за чего чувствовал себя не очень хорошо. Когда вы долго отсутствуете, всегда будет требоваться время, пока вы окончательно не наберете форму.

Поль не был готов к матчу с Бернли, потому что у него было две игры за несколько дней, и ему был необходим дополнительный отдых“, - цитирует Сульшера The Independent.

Ранее сообщалось, что Поль Погба может перебраться в Ювентус зимой.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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