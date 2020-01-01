Давид Луис: Артета будет одним из лучших тренеров в мире
Бразилец поддержал своего наставника.
Защитник Арсенала Давид Луис оценил перспективы нового главного тренера команды Микеля Артеты.
“Думаю, Артета станет одним из лучших тренеров в мире.
У меня была возможность поработать со многими тренерами. Он - умный, образованный, был футболистом.
Думаю, он будет одним из лучших, но наша работа состоит в том, чтобы помочь ему, особенно на начальном этапе.
Я верю в его философию и видение футбола. Поэтому мы доминировали в первом тайме. Если бы мы забили второй гол, то была бы другая игра“, - цитирует футболиста Sky Sports.
Ранее Микель Артета отметил, что Арсеналу нужно восстановить отношения с болельщиками.
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