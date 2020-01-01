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Давид Луис: Артета будет одним из лучших тренеров в мире

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Бразилец поддержал своего наставника.
Давид Луис
Давид Луис
Getty Images

Защитник Арсенала Давид Луис оценил перспективы нового главного тренера команды Микеля Артеты.

“Думаю, Артета станет одним из лучших тренеров в мире.

У меня была возможность поработать со многими тренерами. Он - умный, образованный, был футболистом.

Думаю, он будет одним из лучших, но наша работа состоит в том, чтобы помочь ему, особенно на начальном этапе.

Я верю в его философию и видение футбола. Поэтому мы доминировали в первом тайме. Если бы мы забили второй гол, то была бы другая игра“, - цитирует футболиста Sky Sports.

Ранее Микель Артета отметил, что Арсеналу нужно восстановить отношения с болельщиками.

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Теги: футбол, Арсенал, Давид Луис, Микель Артета
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