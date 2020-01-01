Агуэро: Нам будет очень сложно догнать Ливерпуль

"Горожане" хотят забронировать путевку в ЛЧ.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро поделился мнением по поводу борьбы за чемпионство в АПЛ.

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“Гвардиола настраивает нас так, чтобы мы были сконцентрированы на матче. Мы усердно проводим тренировки.

Нам будет очень сложно догнать Ливерпуль. Мы должны сосредоточиться лишь на победах, потому что нам надо завоевать путевку в ЛЧ на следующий сезон.

Мы должны проводить матчи в определенном стиле и смотреть, что получится“, - приводит слова Агуэро BBC.

Напомним, что “горожане“ отстают от Ливерпуля на 14 очков.

Отметим, что в последнем матче Манчестер Сити сумел обыграть Шеффилд Юнайтед. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.