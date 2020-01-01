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Агуэро: Нам будет очень сложно догнать Ливерпуль

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"Горожане" хотят забронировать путевку в ЛЧ.
Кун Агуэро
Кун Агуэро
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро поделился мнением по поводу борьбы за чемпионство в АПЛ.

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“Гвардиола настраивает нас так, чтобы мы были сконцентрированы на матче. Мы усердно проводим тренировки.

Нам будет очень сложно догнать Ливерпуль. Мы должны сосредоточиться лишь на победах, потому что нам надо завоевать путевку в ЛЧ на следующий сезон. 

Мы должны проводить матчи в определенном стиле и смотреть, что получится“, - приводит слова Агуэро BBC.

Напомним, что “горожане“ отстают от Ливерпуля на 14 очков.

Отметим, что в последнем матче Манчестер Сити сумел обыграть Шеффилд Юнайтед. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Кун Агуэро, Манчестер Сити, Ливерпуль, АПЛ, Лига чемпионов, футбол
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