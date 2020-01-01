Клопп - о чемпионстве в АПЛ: Мы только на половине пути
"Мерсисайдцы" готовятся к тяжелым матчам.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ.
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“Мы только на половине пути. Впереди нас ждет еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут похоже.
У нас у всех запредельная мотивация. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы ко всему.
Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все“, - приводит слова Клоппа Goal.
Отметим, что в последнем матче Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон.
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