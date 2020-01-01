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Клопп - о чемпионстве в АПЛ: Мы только на половине пути

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"Мерсисайдцы" готовятся к тяжелым матчам.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ.

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“Мы только на половине пути. Впереди нас ждет еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут похоже.

У нас у всех запредельная мотивация. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы ко всему.

Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все“, - приводит слова Клоппа Goal.

Отметим, что в последнем матче Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, футбол
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