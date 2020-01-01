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Лэмпард: Победа над Арсеналом может стать поворотным моментом

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Челси добыл волевую победу.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард подвел итоги победного матча против Арсенала (2:1) в рамках 20-го тура АПЛ.

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“Мне хочется видеть 11 спокойных игроков, которые готовы мириться с ситуацией. Я твердо высказал свое мнение. Мы не должны выходить на поле, если нам нечего доказывать.

Неважно, каким в итоге был бы результат - важно, чтобы я увидел желание бороться во втором тайме, когда от нас ждут этого.

Мы - Челси, и мы не можем сдаваться. Мы обязаны выйти и сыграть за каждого из трех тысяч наших болельщиков, которые пришли сегодня на стадион.

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После этого игроки начали в достаточно агрессивной манере обсуждать сложившуюся ситуацию, и мне это нравится.

Победа над Арсеналом может стать поворотным моментом только в том случае, если мы продолжим в том же духе. Для меня важно, что сегодня мы показали умение выигрывать матчи иначе.

Сегодня мы добились этого благодаря командному духу. Если нам удастся объединить одно с другим, то у нас будет шанс“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Арсенал, АПЛ, футбол
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