Гвардиола: У меня большие претензии к ВАР

Испанец недоволен новыми технологиями.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча против Шеффилда Юнайтеда (2:0) в рамках 20-го тура АПЛ.

“У нас было мало времени, чтоб восстановиться после последнего матча. Мы играли против крепкого соперника. Не только физически, но и ментально крепким.

Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и защищаются. Не секрет, какое место они занимают в АПЛ (прим. - 8).

Я уже много раз говорил, что у меня большие претензий к ВАР. Каждый тур превращается в хаос. Я надеюсь, что в следующем сезоне ситуация улучшится“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

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