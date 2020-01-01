Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Горожани" одержали сухую победу.

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

В 20-м туре АПЛ Манчестер Сити дома принимал Шеффилд Юнайтед.

С первых минут “горожани“ владели преимуществом, однако открыть счет получилось лишь во втором тайме.

Сначала Агуэро забил на 52-й минуте, а под конец второго тайма Де Брюйне увеличил преимущество.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед:

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82.

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Фернандиньо, Эрик Гарсия, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Б. Силва (Гюндоган, 62) – Марез, Агуэро (Фоден, 81), Стерлинг (Габриэль Жезус, 88).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Эган, О'Коннелл – Болдок, Бешич (Макберни, 75), Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 59).

Предупреждения: Б. Силва – Стивенс.