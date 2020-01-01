Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мойес: Сейчас у меня лучше состав, чем был в период моего первого прихода

Комментариев: 0
Специалист хочется быстрее приступить к работе.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение в клуб.

“Это потрясающее чувство. Очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы начать работу в клубе.

Верю, что команда, которую я здесь получил, - лучший состав игроков, чем когда я возглавил клуб в первый раз, поэтому мне хочется быстрее начать работу.

Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из трудного положения.

Этим мы займемся в течение следующих шести месяцев, как и в дальнейшем. Но для начала мы должны быть сосредоточены на ближайших матчах“, - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Напомним, что Мойес заменил Мануэля Пеллегрини.

Поделись:
Теги: Дэвид Мойес, Вест Хэм, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь