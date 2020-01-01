Мойес: Сейчас у меня лучше состав, чем был в период моего первого прихода

Специалист хочется быстрее приступить к работе.

Новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение в клуб.

“Это потрясающее чувство. Очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы начать работу в клубе.

Верю, что команда, которую я здесь получил, - лучший состав игроков, чем когда я возглавил клуб в первый раз, поэтому мне хочется быстрее начать работу.

Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из трудного положения.

Этим мы займемся в течение следующих шести месяцев, как и в дальнейшем. Но для начала мы должны быть сосредоточены на ближайших матчах“, - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Напомним, что Мойес заменил Мануэля Пеллегрини.