Клопп: Мы прошли суровое испытание

Ливерпуль нуждается в отдыхе.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Вулверхэмптоном (1:0) в 20-м туре АПЛ.

“Сегодня мы прошли суровое испытание. Ставки очень велики, и мы стараемся стать быть успешными и сильными, насколько возможно.

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Вулверхэмптон привык к напряженным играм. У них было пару изменений. Первый тайм мы провели неплохо и контролировали ход встречи, но, подозреваю, что “волки“ остались недовольными ВАР.

Однако после этого момента инициатива перешла к ним. Во втором тайме “волки“ произвели некоторые изменения. Мы были недостаточно свежими, чтобы отреагировать на них.

Футбол похож на жизнь. Порой ты готов на сто процентов, но иногда - нет. Сегодня был серьезный бой“, - приводит слова Клоппа BBC.

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