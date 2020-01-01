Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Мы прошли суровое испытание

Комментариев: 0
Ливерпуль нуждается в отдыхе.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Вулверхэмптоном (1:0) в 20-м туре АПЛ.

“Сегодня мы прошли суровое испытание. Ставки очень велики, и мы стараемся стать быть успешными и сильными, насколько возможно.

Читай также: Globe Soccer Awards: Клопп - лучший тренер, Ливерпуль - лучшая команда

Вулверхэмптон привык к напряженным играм. У них было пару изменений. Первый тайм мы провели  неплохо и контролировали ход встречи, но, подозреваю, что “волки“ остались недовольными ВАР.

Однако после этого момента инициатива перешла к ним. Во втором тайме “волки“ произвели некоторые изменения. Мы были недостаточно свежими, чтобы отреагировать на них.

Футбол похож на жизнь. Порой ты готов на сто процентов, но иногда - нет. Сегодня был серьезный бой“, - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Вулверхэмптон, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь