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Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии

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"Мерсисайдцы" продолжают победный путь.

Ливерпуль - Вулверхэмптон: видео гола и обзор матча
Ливерпуль - Вулверхэмптон: видео гола и обзор матча
Getty Images

В 20-м туре  чемпионата Англии Ливерпуль дома принимал Вулверхэмптон.

Единственный гол в матче забил Садио Мане на 42-й минуте.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Вулверхэмптон:

Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0

Гол: Мане, 42

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана (Кейта, 67), Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 86) — Салах, Фирмино (Ориги, 86), Мане

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Килмен — Хонни, Дендонкер (Траоре, 58), Невеш (Саисс, 58), Моутиньо, Винагре — Нету, Жота (Хименес, 72)

Предупреждение: Лаллана

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Теги: Ливерпуль, Вулверхэмптон, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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