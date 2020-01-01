Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии
"Мерсисайдцы" продолжают победный путь.
В 20-м туре чемпионата Англии Ливерпуль дома принимал Вулверхэмптон.
Единственный гол в матче забил Садио Мане на 42-й минуте.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Вулверхэмптон:
Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0
Гол: Мане, 42
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана (Кейта, 67), Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 86) — Салах, Фирмино (Ориги, 86), Мане
Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Килмен — Хонни, Дендонкер (Траоре, 58), Невеш (Саисс, 58), Моутиньо, Винагре — Нету, Жота (Хименес, 72)
Предупреждение: Лаллана
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