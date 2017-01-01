Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Команда Ярмоленко получила нового тренера

Комментариев: 0
Контракт подписан на полтора года.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
getty Images

Английский Вест Хэм объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренер команды.

Контракт с опытным специалистом подписан на полтора года. 

Стоит отметить, что последним клубом Мойеса был как раз Вест Хэм. Он возглавлял клуб в период с 2017 по 2018 год.

На данном посту шотландец заменил Мануэля Пеллегрини, который покинул клуб после череды неудачных результатов.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь