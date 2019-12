Команда Ярмоленко получила нового тренера

Английский Вест Хэм объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренер команды.

Контракт с опытным специалистом подписан на полтора года.

Стоит отметить, что последним клубом Мойеса был как раз Вест Хэм. Он возглавлял клуб в период с 2017 по 2018 год.

На данном посту шотландец заменил Мануэля Пеллегрини, который покинул клуб после череды неудачных результатов.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE