Команда Ярмоленко получила нового тренера

Контракт подписан на полтора года.

Английский Вест Хэм объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренер команды.

Контракт с опытным специалистом подписан на полтора года.

Стоит отметить, что последним клубом Мойеса был как раз Вест Хэм. Он возглавлял клуб в период с 2017 по 2018 год.

На данном посту шотландец заменил Мануэля Пеллегрини, который покинул клуб после череды неудачных результатов.